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Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО

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Ночью работали два клуба

Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО

kyiv.npu.gov.ua

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Правоохранители вместе с представителями военкоматов провели рейды в Киеве. Проверили 420 заведений, ночью из них работали два.

Как сообщает пресс-центр полиции Киева, по результатам отработки мужчинам призывного возраста вручены повестки, задержаны лица с наркотиками и еще в отношении 73 нарушителей составлены административные протоколы.

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"В условиях военного положения граждане должны соблюдать ограничения комендантского времени. Так, полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и обнаружено 413 человек, нарушивших комендантское время. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", - сообщил глава столичной полиции Иван Выговский.

Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО - изображение 1Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО - изображение 2Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО - изображение 3Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО - изображение 4
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