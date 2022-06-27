Полиция и силовики провели рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток - ФОТО, ВИДЕО
Ночью работали два клуба
kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители вместе с представителями военкоматов провели рейды в Киеве. Проверили 420 заведений, ночью из них работали два.
Как сообщает пресс-центр полиции Киева, по результатам отработки мужчинам призывного возраста вручены повестки, задержаны лица с наркотиками и еще в отношении 73 нарушителей составлены административные протоколы.
"В условиях военного положения граждане должны соблюдать ограничения комендантского времени. Так, полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и обнаружено 413 человек, нарушивших комендантское время. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", - сообщил глава столичной полиции Иван Выговский.
Популярное сейчас
- Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо
- Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- В кремле продолжают угрожать Литве. Теперь поставили под сомнение её государственные границы
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси