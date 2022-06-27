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Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв - СМИ

Общие новости
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(2 голосов)

Там тоже был штаб Азова?

Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв - СМИ

Фото: twimg.com / Автор невідомий

Новина українською

Российские оккупанты сегодня двумя ракетами попали в торговый центр в Кременчуге Полтавской области.

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие", - глава областной военной администрации Дмитрий Лунин пока не дает деталей.

Также удар прокомментировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий:

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие".

В то же время многочисленные паблики в соцсетях сообщают, что погибших и раненых много. Телеграм-канал Труха говорит об "очень большом количестве жертв"; в разбомбленном ТЦ "слышны крики пострадавших женщин и детей".

В последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
27.06.2022 в 17:28
Нам нужно получить от Запада мощное ПРО и установить во все области страны, тогда таких трагедий будет меньше.
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.06.2022 в 17:10
Сучі потрохи ! Корінь вам в пеклі , їбuchi рабсєянє !!!
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.06.2022 в 17:20
Корінь= горіть , горіть і ще раз горіть ! Т9- саіпav .
Ответить
+1
0

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