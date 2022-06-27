Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв - СМИ
Там тоже был штаб Азова?
Фото: twimg.com / Автор невідомий
Российские оккупанты сегодня двумя ракетами попали в торговый центр в Кременчуге Полтавской области.
"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие", - глава областной военной администрации Дмитрий Лунин пока не дает деталей.
Также удар прокомментировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий:
"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие".
В то же время многочисленные паблики в соцсетях сообщают, что погибших и раненых много. Телеграм-канал Труха говорит об "очень большом количестве жертв"; в разбомбленном ТЦ "слышны крики пострадавших женщин и детей".
Кременчук зараз. ТЦ був заповнений людьми pic.twitter.com/wjZwwfJbec— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 27, 2022
В последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.
Популярное сейчас
- Ринат Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека
- Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси