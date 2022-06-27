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Зеленский сообщил, что в ТРЦ Кременчуга, по которому россияне ударили ракетами, находилось более тысячи гражданских

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О точном количестве жертв пока информации нет

Зеленский сообщил, что в ТРЦ Кременчуга, по которому россияне ударили ракетами, находилось более тысячи гражданских

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Напомним, что россияне двумя ракетами ударили по торговому центру, где было скопление людей. На месте теракта возник пожар. Зеленский заявил, что в торговом центре было более тысячи гражданских.

"Полтавщина. Кременчуг.

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – заявил глава государства.

Добавим, что также была информация о взрывах в Полтаве, но она не подтвердилась.

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В статье: война с Россией
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