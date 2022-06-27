Страны G7 договорились выделить Украине почти тридцать миллиардов евро финансовой помощи

На состоявшемся накануне в Берлине саммите стран "Большой семерки" лидеры демократических государств договорились выделить Украине 29,5 миллиардов финансовой помощи.

"На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже выделили до $29,5 млрд., чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета", - говорится в официальном пресс-релизе саммита G7.

Также сообщается, что дополнительную финансовую помощь Украина получит от Всемирного банка. Государственным и частным предприятиям будут направлены через различные структуры около трех с половиной миллиардов евро.

Добавим, что к странам Большой семерки относят США, Канаду, Великобританию, Японию, Германию, Италию и Францию.