Страны G7 договорились выделить Украине почти тридцать миллиардов евро финансовой помощи
Также свою долю внесет Всемирный банк
Фото - G7
На состоявшемся накануне в Берлине саммите стран "Большой семерки" лидеры демократических государств договорились выделить Украине 29,5 миллиардов финансовой помощи.
"На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже выделили до $29,5 млрд., чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета", - говорится в официальном пресс-релизе саммита G7.
Также сообщается, что дополнительную финансовую помощь Украина получит от Всемирного банка. Государственным и частным предприятиям будут направлены через различные структуры около трех с половиной миллиардов евро.
Добавим, что к странам Большой семерки относят США, Канаду, Великобританию, Японию, Германию, Италию и Францию.
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