Два человека погибло, 20 ранены. Предварительные данные по пострадавшим в Кременчуге

В результате ракетного удара оккупантов по торговому центру в Кременчуге 2 человека погибли, 20 ранены, из них 9 человек в тяжелом состоянии.

Такие предварительные данные сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что продолжается спасательная операция.

В последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.