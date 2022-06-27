Два человека погибло, 20 ранены. Предварительные данные по пострадавшим в Кременчуге
Из них 9 в тяжелом состоянии
Фото: twimg.com / Автор невідомий
В результате ракетного удара оккупантов по торговому центру в Кременчуге 2 человека погибли, 20 ранены, из них 9 человек в тяжелом состоянии.
Такие предварительные данные сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что продолжается спасательная операция.
В последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.
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