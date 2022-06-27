Труханов пообещал частично открыть пляжи в Одессе
Говорит, что будут обустроены специальные сети
суспільне
Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
Об этом Труханов сообщил в интервью польскому телеканалу Polsat News.
По словам мэра, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.
Но поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты "не справляются с таким огромным количеством людей".
"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки", - сказалл Труханов.
Напомним, что на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
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