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Труханов пообещал частично открыть пляжи в Одессе

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Говорит, что будут обустроены специальные сети

Труханов пообещал частично открыть пляжи в Одессе

суспільне

Новина українською

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.

Об этом Труханов сообщил в интервью польскому телеканалу Polsat News.

По словам мэра, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.

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Но поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты "не справляются с таким огромным количеством людей".

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки", - сказалл Труханов.

Напомним, что на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.

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В статье: война с Россией
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