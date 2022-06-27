Зеленский: Если бы хотел, Баканова уже уволил бы
Пока что, судя по всему, речь об увольнении главы СБУ не стоит
СБУ
Смена руководства Службы безопасности Украины и любого иного правоохранительного органа в государстве зависит от результатов их инспекции, заявил президент Владимир Зеленский.
Об этом рассказал Владимир Зеленский на брифинге с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно по причине того, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ на нашу землю", - заявил президент Украины.
По словам президента, "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".
"По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю: любого, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", – сказал он.
Зеленский также добавил, что полностью поддерживает реформу СБУ.
"Закон относительно реформы был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Мы будем продолжать (реформу) на пути в ЕС. Но я еще раз подчеркиваю, мы проводим реформы для себя, а не для Европейского Союза", – отметил президент.
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