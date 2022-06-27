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"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО

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Страна-террорист

"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО

Скриншот

Новина українською

В сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.

Некоторые видео собрал Цензор.НЕТ.

Напомним, что россияне ударили по ТЦ Амстор, в котором и рядом с ним могли находиться до тысячи людей.

По предварительным данным, в результате данного теракта 2 человека погибли, 20 ранены, из них 9 человек в тяжелом состоянии.

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В статье: война с Россией
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