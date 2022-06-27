"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО
Страна-террорист
Скриншот
В сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.
Некоторые видео собрал Цензор.НЕТ.
Напомним, что россияне ударили по ТЦ Амстор, в котором и рядом с ним могли находиться до тысячи людей.
По предварительным данным, в результате данного теракта 2 человека погибли, 20 ранены, из них 9 человек в тяжелом состоянии.
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