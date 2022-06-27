Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС

Российские террористы сегодня нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Как сообщает ГСЧС, пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор", охватил площадь более 10 тыс. кв. м.

"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.