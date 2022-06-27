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Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС

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Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС

ДСНС

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Российские террористы сегодня нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Как сообщает ГСЧС, пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор", охватил площадь более 10 тыс. кв. м.

"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС - изображение 1Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС - изображение 2Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС - изображение 3Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС - изображение 4

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В статье: война с Россией
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