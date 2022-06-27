Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м - ФОТОрепортаж ГСЧС
ДСНС
Российские террористы сегодня
Как сообщает ГСЧС, пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор", охватил площадь более 10 тыс. кв. м.
"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.
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Источник:Сергій Крук, ДСНС
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