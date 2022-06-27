Враг снова обстрелял Северную Салтовку в Харькове. 4 погибших, 19 пострадавших

Российские террористы продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова.

Вечером 27 июня враг нанес удары по мирной Северной Салтовке. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка. Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются. Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители. Враг сознательно терроризирует гражданское население", - сообщил Синегубов.

Он также призвал всех харьковчан быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы, а в случае сигнала тревоги – сразу идти к укрытию!