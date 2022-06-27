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Враг снова обстрелял Северную Салтовку в Харькове. 4 погибших, 19 пострадавших

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Террористы продолжают обстреливать жилые массивы украинских городов

Враг снова обстрелял Северную Салтовку в Харькове. 4 погибших, 19 пострадавших

фото из свободных источников

Новина українською

Российские террористы продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова.

Вечером 27 июня враг нанес удары по мирной Северной Салтовке. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются.

Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.

Враг сознательно терроризирует гражданское население", - сообщил Синегубов.

Он также призвал всех харьковчан быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы, а в случае сигнала тревоги – сразу идти к укрытию!

Напомним, что очередным террористическим актом россиян стал обстрел ТЦ в Кременчуге, в котором и рядом с ним в тот момент могло находиться до тысячи человек.

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В статье: война с Россией
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