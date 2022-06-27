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Количество погибших в Кременчуге возросло до 10 человек, более 40 раненых

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Страна-террорист продолжает убивать гражданских

Количество погибших в Кременчуге возросло до 10 человек, более 40 раненых

Фото: twimg.com / Автор невідомий

Новина українською

В результате ракетного удара оккупантов по торговому центру в Кременчуге количество погибших выросло до 10 человек.

Более 40 человек ранены.

Такие предварительные данные сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Отмечается, что продолжается спасательная операция, работают медики. Дополнительной потребности в крови для пострадавших после удара в Кременчуге пока нет.

Напомним, что в последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.

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В статье: война с Россией
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