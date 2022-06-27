Количество погибших в Кременчуге возросло до 10 человек, более 40 раненых
Страна-террорист продолжает убивать гражданских
Фото: twimg.com / Автор невідомий
В результате ракетного удара оккупантов по торговому центру в Кременчуге количество погибших выросло до 10 человек.
Более 40 человек ранены.
Такие предварительные данные сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
Отмечается, что продолжается спасательная операция, работают медики. Дополнительной потребности в крови для пострадавших после удара в Кременчуге пока нет.
Напомним, что в последние дни количество обстрелов гражданских объектов от российских захватчиков резко выросло; уже пострадали Киев, Сарны, Одесса, Чугуев, а Николаев и Харьков бомбят практически без остановок.
Популярное сейчас
- Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо
- Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
- Округлили. Генштаб ВСУ сообщил, что количество российских солдат, убитых на войне в Украине, достигло 35-ти тысяч
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме