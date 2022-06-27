Немецкие САУ PzH 2000 уже на фронте - ВИДЕО
Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы
Bild
Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на позициях украинских войск.
Об этом сообщает 72-я отдельная механизированную бригаду имени Черных Запорожцев в Telegram.
"PzH 2000 является одной из самых совершенных САУ в мире. Имеет автоматическую систему заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, плюс современная точная система навигации", - говорится в сообщении.
Данную информацию подтверждает и немецкий Bild. Журналист газеты побывал на передовой, опубликовав об этом материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".
Где именно используются немецкие гаубицы не сообщается – это секретная информация.
Военнослужащий, с которым пообщался корреспондент Bild, рассказал, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.
"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.
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