Генштаб: Враг пытается блокировать силы ВСУ в Лисичанске, пытался штурмовать на Харьковском направлении

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 27 июня.

Идут сто двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. Сегодня в Кременчуге Полтавской области российская ракета попала в торговый центр , где находились мирные гражданские люди. Число жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Еще раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На Сиверском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Стариков Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловка и Залиман.

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Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвинково и Славянск. Продолжает обстрелы.

Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Довгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледарь.

Враг вел наступление в направлении Волчоярка - Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях кафиры отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их опрокидывания на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Екатериновка, Червон. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское - Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях.