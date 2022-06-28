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В Турции заявляют о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

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Заявляют со "сдержанным оптимизмом"

В Турции заявляют о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Алтун заявил в интервью итальянской газете Il Messagero.

"Мы играли роль фасилитатора, и в результате наших переговоров был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что загруженные зерном суда отправятся как можно скорее", – сказал чиновник.

Он добавил, что Турция уделяет большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых инцидентов: "Имеем осторожный оптимизм, что ощутимые шаги в этом вопросе могут быть предприняты скоро".

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Алтун также высказался по поводу роли Турции в войне между Россией и Украиной: по его словам, Анкара стремится способствовать "справедливому миру" при любых обстоятельствах, раскритиковав неназванные страны, якобы выступающие за затяжную войну с целью истощения РФ.

Советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против Москвы, если они не будут введены на уровне ООН.

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В статье: война с Россией
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