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Президент Молдовы пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья

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Майя Санду встретилась с Владимиром Зеленским

Президент Молдовы пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Молдовы Майя Санду пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровье, где находятся российские войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Санду сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она сказала, что российская агрессия против Украины серьезно влияет на безопасность во всем регионе.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Приднестровском регионе Молдовы, и мы не видим неизбежных угроз из региона на данном этапе", - подчеркнула Санду.

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Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. "Молдова и Украина должны поддерживать регулярный диалог в вопросах безопасности, которые влияют на обе страны. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избегать любых провокаций или попыток дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

При этом ее спросили, подтверждает ли она информацию о проведении мобилизации в войска РФ в Приднестровье.

"Время от времени мы слышим такую информацию, слухи. До сих пор это не было подтверждено. И мы очень внимательно отслеживаем ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы сохранять мир. Мы хотели бы убедиться, чтобы не было ситуаций и действий, которые бы могли дестабилизировать ситуацию", - сказала Санду.

Она сказала, что компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

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В статье: война с Россией
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