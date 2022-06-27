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Россияне обстреливали Кременчуг из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области

Общие новости
(1 голосов)

Очередной террористический удар от рашистов

Россияне обстреливали Кременчуг из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области

ДСНС

Новина українською

Ракеты, которыми рашисты попали в ТРЦ в Кременчуге, были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Vlad21 (Украина)
27.06.2022 в 21:44
Невже після цього всякі Павелки, Циганики та інші відповідальні за футбол в нашій країні будуть настоювати на проведенні чемпіонату України на теріторії України??? Може пора вже чітко вирішити що ЧУ потрібно проводити або в Польщі, або в Туреччіні або в другій країні. Насамперед - де дешевше і доступно для всих учасників. А краще було би зробити опит серед всіх вболювальників. Є і другі варіанти проведення нашого ЧУ. Ви тільки спитайте у наших Українських вболювальників. З повагою найстаріший вбольвальник України.
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