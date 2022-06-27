Россияне обстреливали Кременчуг из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области
Очередной террористический удар от рашистов
ДСНС
Ракеты, которыми рашисты
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.
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Комментарии (1)
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Vlad21 (Украина)
27.06.2022 в 21:44
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