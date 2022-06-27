"Сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и кто отдавал приказ" - СБУ начала расследование обстрела ТРЦ в Кременчуге

СБУ безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления оккупантов - ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге , сообщает пресс-служба ведомства.

"Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг отправлена команда специалистов из Главного следственного управления СБУ. Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание!" - говорится в сообщении.