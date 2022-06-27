"Сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и кто отдавал приказ" - СБУ начала расследование обстрела ТРЦ в Кременчуге
Очередное военное преступление россиян
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СБУ безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления оккупантов -
"Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг отправлена команда специалистов из Главного следственного управления СБУ. Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание!" - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30
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