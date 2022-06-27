Число погибших в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 11
Торговый центр полностью разрушен
ДСНС
Число погибших в результате
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Сначала Лунин сообщил о 10 погибших и более 40 пострадавших. Позже уточнил, что 21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям.
После этого Лунин сообщил о 11 погибших.
По его словам, потребности в дополнительной крови для пострадавших в больницах нет. В результате удара ТРЦ полностью уничтожен.
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