Число погибших в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 11

Число погибших в результате ракетного удара россиян по Кременчугу возросло до 11, более 40 человек ранены.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Сначала Лунин сообщил о 10 погибших и более 40 пострадавших. Позже уточнил, что 21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена ​​амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям.

После этого Лунин сообщил о 11 погибших.

По его словам, потребности в дополнительной крови для пострадавших в больницах нет. В результате удара ТРЦ полностью уничтожен.