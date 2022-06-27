"Просто набирали воду" - оккупанты ударили из Ураганов по группе людей в Лисичанске - 8 погибших, 21 раненый

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию об обстреле россиянами группы гражданских лиц в Лисичанске. Об этом он написал в телеграме.

"Просто набирали воду: россияне обстреляли из "Ураганов" группу жителей Лисичанска. По меньшей мере 8 погибших и более 20 раненых.

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по группе людей из РСЗО "Ураган".

Читайте также Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв

Восемь жителей Лисичанска погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.

Среди погибших – юноша 2007 года рождения

Среди раненых – юноша 2008 года рождения", - написал Гайдай.