"Просто набирали воду" - оккупанты ударили из Ураганов по группе людей в Лисичанске - 8 погибших, 21 раненый
Из них - двое детей
ФОТО СЕРГЕЯ ГАЙДАЯ
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию об обстреле россиянами группы гражданских лиц в Лисичанске. Об этом он написал в телеграме.
"Просто набирали воду: россияне обстреляли из "Ураганов" группу жителей Лисичанска. По меньшей мере 8 погибших и более 20 раненых.
Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по группе людей из РСЗО "Ураган".
Восемь жителей Лисичанска погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.
Среди погибших – юноша 2007 года рождения
Среди раненых – юноша 2008 года рождения", - написал Гайдай.
Популярное сейчас
- Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв - СМИ
- Украинский форвард забил дебютный мяч в США - ВИДЕО
- Еще один представитель Первой лиги может не стартовать в новом сезоне
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Новости по теме
- 22:41 Украинские Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне
- 20:52 Украинские Уимблдон пожертвовал 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам
- 17:13 Украинские Слава Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня НБА