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"Просто набирали воду" - оккупанты ударили из Ураганов по группе людей в Лисичанске - 8 погибших, 21 раненый

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Из них - двое детей

"Просто набирали воду" - оккупанты ударили из Ураганов по группе людей в Лисичанске - 8 погибших, 21 раненый

ФОТО СЕРГЕЯ ГАЙДАЯ

Новина українською

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию об обстреле россиянами группы гражданских лиц в Лисичанске. Об этом он написал в телеграме.

"Просто набирали воду: россияне обстреляли из "Ураганов" группу жителей Лисичанска. По меньшей мере 8 погибших и более 20 раненых.

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по группе людей из РСЗО "Ураган".

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Восемь жителей Лисичанска погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.

Среди погибших – юноша 2007 года рождения

Среди раненых – юноша 2008 года рождения", - написал Гайдай.

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В статье: война с Россией
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