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Россия за выходные выпустила по Украине ракет стоимостью около $200 млн.

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25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет

Россия за выходные выпустила по Украине ракет стоимостью около $200 млн.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимостью которых до 220 млн долларов.

Такие расчеты приводит украинский Forbes.

При обстреле используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101. Больше всего били по Житомирщине, куда было выпущено около 30 ракет, 10 ракет сбили ПВО.

Еще 20 ракет прилетели по Черниговщине, в частности, обстреляли военный учебный центр "Десна". Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Николаев, Харьков и Днепропетровскую область.

Кроме того, россияне выпустили по Киеву несколько ракет, по имеющейся информации, их могло быть 4-6. Обстрел россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х-101 из района Каспийского моря, сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Forbes оценивает стоимость ракет, выпущенных по Киеву 26 июня, в 50-80 млн. долларов. Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долл., "Калибр" – 6,5 млн долл., "Искандер" – 3 млн долл., "Оникс" – 1,25 млн долл., Х- 22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Отмечается, что в некоторых случаях неизвестным остается количество выпущенных ракет или их распределение по типам. Учитывая это, невозможно определить общую стоимость российских ракет, которые выпустили по Украине за выходные. По оценке Forbes, она может составлять от 150 млн долл до 220 млн долл.

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В статье: война с Россией
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