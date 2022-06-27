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Кременчуг: количество погибших в результате ракетного удара по ТЦ снова возросло

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13 погибших, ранения получили 59 человек

Кременчуг: количество погибших в результате ракетного удара по ТЦ снова возросло

t.me/DMYTROLUNIN

Новина українською

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге погибли 13 людей.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге", - написал чиновник.

При этом он добавил, что сейчас еще рано говорить об окончательном числе погибших.

Также в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы.

Стоит заметить, что число жертв постоянно обновляется. Сейчас спасатели проводят разбор завалов уничтоженного торгового центра "Амстор".

Напомним, сегодня, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

В момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

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В статье: война с Россией
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