Зеленский: россия стала крупнейшей террористической организацией мира - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к нации.

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"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.