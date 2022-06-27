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Зеленский: россия стала крупнейшей террористической организацией мира - ВИДЕО

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Традиционное ежедневное обращение президента к нации

Зеленский: россия стала крупнейшей террористической организацией мира - ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к нации.

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"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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