Зеленский: россия стала крупнейшей террористической организацией мира - ВИДЕО
Традиционное ежедневное обращение президента к нации
Фото - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к нации.
Читайте такжеhttps://www.ua-football.com/ukrainian/news/1656338550-rossiyane-popali-raketami-v-torgovyy-centr-v-kremenchuge-mnogo-zhertv-smi.html
"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Немецкие САУ PzH 2000 уже на фронте - ВИДЕО
- "Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО
- В Байере рассказали о ситуации с возможным трансфером Мудрика
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Новости по теме
- 13:28 Украинские Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа
- 09:01 Украинские Президент присвоил 10-й морской авиабригаде имя полковника, который вывел авиацию из Крыма в 2014-м
- 23:14 Украинские Зеленский: Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти