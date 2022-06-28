Слухи об Йовичевиче, минус два легионера для Динамо. Главные новости за 27 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 июня

Первым инсайды о возможном переходе Игоря Йовичевича из "Днепра-1" в "Шахтер" распространил Игорь Цыганик, затем информация начала разрастаться. В настоящее время ее подтверждает комментатор каналов Футбол Виктор Вацко. Он утверждает, что контракт между клубом и хорватом, о котором писали некоторые СМИ, еще не подписан, но вероятность его подписания Вацко оценивает как высокую.

Жерсон Родригес следующий год проведет в аренде в клубе "Аль-Вахда" из Саудовской Аравии. Это уже третья аренда для форварда – в прошлом сезоне он играл за турецкий "Эюпспор" и французский "Труа". Также СМИ сообщают, что "Динамо" отправит в аренду в "Слован" из Братиславы венесуэльца Эрика Рамиреса. Форвард именно из Словакии переезжал в Киев, до "Динамо" он играл за "Дунайскую Стреду".

О трансфере Михаила в "Байер" начали говорить еще в начале мая. В какой-то момент даже утверждали, что переезд украинца в Леверкузен – вопрос решенный. Но после международной паузы процесс застопорился. Начали появляться слухи, что "Шахтер" не хочет терять парня в преддверии старта в Лиге Чемпионов. К тому же им интересуются клубы из Италии. Вот теперь спортивный директор "Байера" Симон Ролфес сообщил, что вопрос о переходе Михаила Мудрика остается открытым. "Увидим, как будет развиваться ситуация", - заявил Ролфес.

Клуб из Кривого Рога заключил соглашение на три года с форвардом Денисом Устименко. Тот в прошлом чемпионате отыграл 15 матчей за "Александрию", в которых забил два гола. Примечательно, что Устименко, являющийся воспитанником донецкого "Металлурга", в 2019 году был частью сборной Украины, выигравшей молодежный чемпионат мира.

По информации СМИ, 28-летний полузащитник Дмитрий Мишнев в ближайшее время станет игроком луганского клуба. Следует заметить, что об интересе "Зари" к игроку писали еще до того, как россияне уничтожили и оккупировали Мариуполь. После того как стало понятно, что клуб в следующем сезоне играть не будет, Дмитрий провел несколько товарищеских матчей в составе "Шахтера".