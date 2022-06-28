То, как украинцы обороняли Северодонецк, мы будем изучать в будущем - Пентагон

В военном ведомстве США высоко оценили действия ВСУ в боях за Луганскую и Донецкую область, демонстрируя незаурядную стойкость.

"С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, – это то, что мы все будем изучать в будущем", - цитирует представителя Пентагона Голос Америки.

"И когда [украинские силы] решили покинуть Северодонецк, они решили сделать [это] по собственному желанию", – подчеркнул он. По его словам, на той небольшой территории, которую российской армии удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства", – заявил сотрудник Пентагона.

Он также прокомментировал ситуацию на юге Украины. В частности, по его словам, Министерству обороны США стало известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона: "За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона".

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих.

Он добавил, что россия также использовала свои резервы за последний месяц: "Тот факт, что россия говорит о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на российскую армию. "На бумаге россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя", – отметил сотрудник Пентагона. По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решимости.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS).

"Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее. Думаю, что то, что вы видите на поле боя, свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – сказал сотрудник Пентагона.