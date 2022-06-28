Пятов: россияне хуже террористов. Те хотя бы признают свои преступления

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал авиаудар российских войск по Кременчугу.

"россия - страна-террорист! Нет, вы даже хуже террористов. Ибо те хотя бы признают свои преступления. Вы же сочиняете сказки про "они сами", "фейк", "это не мы". Вы продолжаете убивать!

Перевода для подписчиков с россии не будет. Смотрите сами. Кременчуг. ТЦ. Там было более 1000 человек. Мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?" – написал Пятов.