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Пятов: россияне хуже террористов. Те хотя бы признают свои преступления

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Голкипер прокомментировал обстрел ТЦ в Кременчуге

Пятов: россияне хуже террористов. Те хотя бы признают свои преступления

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал авиаудар российских войск по Кременчугу.

"россия - страна-террорист! Нет, вы даже хуже террористов. Ибо те хотя бы признают свои преступления. Вы же сочиняете сказки про "они сами", "фейк", "это не мы". Вы продолжаете убивать!

Перевода для подписчиков с россии не будет. Смотрите сами. Кременчуг. ТЦ. Там было более 1000 человек. Мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?" – написал Пятов.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Александр Пятов
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