Удар по ТЦ в Кременчуге: число жертв растет, лидеры G7 осуждают путина
Запад шокирован зверствами россиян
По информации главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, число жертв российской ракетной атаки на ТРЦ в Кременчуге возросло до 18. Ранее также сообщалось о 60 раненых.
На месте продолжают работать спасатели.
Удар по Кременчугу стал одной из главных тем и в западных СМИ. Так, корреспондент американского телеканала ABC News Джеймс Лонгмен опубликовал видео с места происшествия, он шокирован тем, что увидел:
"Устанавливать будут не тела, а части тел. Это ужасно. Я только что видел туловище с оторванными руками. От здания остался только каркас, размером с футбольное поле".
Ведущие британские газеты вышли со следующими заголовками на первых страницах: "Убийство в торговом центе", "Покупатели убиты россией", "путин заплатит за свое варварство", "преступления против человечности".
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На удар отреагировали лидеры стран Большой семерки, саммит которых проходит в Германии. Они опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что Владимир Путин и все причастные будут нести ответственность за это преступление.
"Обстрел россией торгового центра в Кременчуге – это ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду", – написал президент Франции Макрон.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что это ужасное нападение "в очередной раз показало масштаб жестокости и варварства" российского диктатора.
"путин должен осознать, что его поведение не сделает ничего другого, кроме как усилит решимость, что Великобритания и каждая другая страна G7 будут стоять рядом с Украиной столько, сколько это нужно", - сказал Джонсон.
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