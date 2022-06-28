Удар по ТЦ в Кременчуге: число жертв растет, лидеры G7 осуждают путина

По информации главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, число жертв российской ракетной атаки на ТРЦ в Кременчуге возросло до 18. Ранее также сообщалось о 60 раненых.

На месте продолжают работать спасатели.

Удар по Кременчугу стал одной из главных тем и в западных СМИ. Так, корреспондент американского телеканала ABC News Джеймс Лонгмен опубликовал видео с места происшествия, он шокирован тем, что увидел:

"Устанавливать будут не тела, а части тел. Это ужасно. Я только что видел туловище с оторванными руками. От здания остался только каркас, размером с футбольное поле".

Ведущие британские газеты вышли со следующими заголовками на первых страницах: "Убийство в торговом центе", "Покупатели убиты россией", "путин заплатит за свое варварство", "преступления против человечности".

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