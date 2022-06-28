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Еще четверть тысячи оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба о потерях россиян

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За понедельник уничтожили 55 единиц техники

Еще четверть тысячи оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 28 июня.

За понедельник, 27 июня, Украинская Армия ликвидировала 250 оккупантов, таким образом общие потери личного состава армии РФ 35250 (+250) человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1567 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3704 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
  • РСЗО - 243 (+0) ед,
  • средства ПВО - 102 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0),
  • крылатые ракеты – 139 (+0),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед,
  • специальная техника – 61 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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