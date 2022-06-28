Еще четверть тысячи оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба о потерях россиян
За понедельник уничтожили 55 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 28 июня.
За понедельник, 27 июня, Украинская Армия ликвидировала 250 оккупантов, таким образом общие потери личного состава армии РФ 35250 (+250) человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1567 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3704 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
- РСЗО - 243 (+0) ед,
- средства ПВО - 102 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 185 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0),
- крылатые ракеты – 139 (+0),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед,
- специальная техника – 61 (+1).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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