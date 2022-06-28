Россияне нанесли массированный ракетный удар по Очакову и Николаеву - есть жертвы
Террористы не останавливаются
В ночь на вторник, 28 июня, россияне запустили около 11 ракет по Николаеву. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, часть ракет была сбита силами ПВО. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
В то же время с 04:00 армия рф обстреливала город Очаков. Снаряды попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилые здания (прямое попадание).
В результате атаки в Очакове три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены. Среди раненых также есть дети. Вследствие удара в некоторых районах отсутствует водо, - газо, энергоснабжение и интернет, сообщает Виталий Ким.
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