УЕФА поздравил Пятова с днем рождения, вспомнив его сейв в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
Голкиперу донецкого "Шахтера" сегодня 38 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов празднует день рождения. Официальный аккаунт УЕФА в Twitter поздравил украинца с 38-летием.
По этому случаю союз европейских футбольных организаций вспомнил его впечатляющий сейв в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" сезона-2021/22. Именно тогда, "горняки" благодаря действиям кипера на НСК "Олимпийский" сумели сохранить нулевую ничью 0:0.
Напомним, Пятов - воспитанник полтавской "Ворсклы". Всего за первую команду полтавчан он сыграл 43 матча и пропустил 41 гол. К донецкому "Шахтеру" Андрей присоединился в 2006 году. За этот период провел в составе "горняков" 480 поединков, в которых пропустил 413 голов и еще в 222 матчах оставлял ворота свои ворота нетронутыми.
В начале июня Пятов сообщил о том, что завершает свои выступления в сборной Украины. В его активе 47 "сухих" матчей из общих 102-х.
???? Поздравляем с 38-летием капитана @FCShakhtar Андрея Пятова! ????????⚒️— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 28, 2022
???? Смотрим его суперсейв в матче 2021 года с "Интером" ???? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/uqefmkQ9c3
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