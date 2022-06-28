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УЕФА поздравил Пятова с днем рождения, вспомнив его сейв в Лиге Чемпионов - ВИДЕО

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Голкиперу донецкого "Шахтера" сегодня 38 лет

УЕФА поздравил Пятова с днем рождения, вспомнив его сейв в Лиге Чемпионов - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов празднует день рождения. Официальный аккаунт УЕФА в Twitter поздравил украинца с 38-летием.

По этому случаю союз европейских футбольных организаций вспомнил его впечатляющий сейв в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" сезона-2021/22. Именно тогда, "горняки" благодаря действиям кипера на НСК "Олимпийский" сумели сохранить нулевую ничью 0:0.

Напомним, Пятов - воспитанник полтавской "Ворсклы". Всего за первую команду полтавчан он сыграл 43 матча и пропустил 41 гол. К донецкому "Шахтеру" Андрей присоединился в 2006 году. За этот период провел в составе "горняков" 480 поединков, в которых пропустил 413 голов и еще в 222 матчах оставлял ворота свои ворота нетронутыми.

В начале июня Пятов сообщил о том, что завершает свои выступления в сборной Украины. В его активе 47 "сухих" матчей из общих 102-х.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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