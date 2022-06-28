ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином
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ВСУ нанесли новый удар по российским войскам на захваченном острове Змеиный.
Детали успешной атаки озвучила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня.
По ее словам, ВСУ уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.
"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции - три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", - рассказала Гуменюк.
Отметим, что после уничтожения флагмана черноморского флота рф "Москва" россияне пытаются использовать Змеиный как основную базу ПВО для прикрытия своих кораблей.
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