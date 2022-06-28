ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином

ВСУ нанесли новый удар по российским войскам на захваченном острове Змеиный.

Детали успешной атаки озвучила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня.

По ее словам, ВСУ уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции - три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", - рассказала Гуменюк.

Отметим, что после уничтожения флагмана черноморского флота рф "Москва" россияне пытаются использовать Змеиный как основную базу ПВО для прикрытия своих кораблей.