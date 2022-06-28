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Марта Костюк - Кэти Свон: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

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Марта Костюк - Кэти Свон: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинка Марта Костюк должна была провести свой поединок с британкой Кэти Свон еще в первый день Уимблдона, однако игру из-за погодных условий перенесли на вторник. Сейчас 76-я ракетка мира наконец-то открывает для себя травяной турнир серии Большого шлема и считается фавориткой в ​​паре. Игра должна начаться в 13:15 по Киеву.

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WTA. Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина, 76) - Кэти Суон (Великобритания, 184)
Трансляция – Setanta Sports

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В статье: Марта Костюк Уимблдон Кэти Суон
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