Марта Костюк - Кэти Свон: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

Украинка Марта Костюк должна была провести свой поединок с британкой Кэти Свон еще в первый день Уимблдона, однако игру из-за погодных условий перенесли на вторник. Сейчас 76-я ракетка мира наконец-то открывает для себя травяной турнир серии Большого шлема и считается фавориткой в ​​паре. Игра должна начаться в 13:15 по Киеву.

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WTA. Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина, 76) - Кэти Суон (Великобритания, 184)

Трансляция – Setanta Sports