За сутки россияне в Луганской и Харьковской областях отстреляли 45 тысяч снарядов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Залужный рассказал коллегам, что «противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов» по ​​территории Украины. По информации главнокомандующего, 4 дня назад россияне с разных платформ базирования выпустили 53 крылатые ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за минувшие сутки - 12. «К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге забрал жизнь и привел к травмированию мирных жителей», – напоминает Залужный.

Он также сообщил начальникам об оперативной обстановке: «Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая».

«На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов. Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны», - резюмировал главнокомандующий ВСУ.