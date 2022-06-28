СБУ задержала бывшего КГБшника, который мог корректировать огонь по Яворивскому полигону

Контрразведка СБУ разоблачила участника агентурной сети рф, корректировавшего огонь по Яворивскому полигону.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник КГБ передавал вражеской стороне информацию о местонахождении ВСУ и их вооружении. Впоследствии собранные данные (точные локации с отметками на карте) он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграмм-канале.

В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнительно контрразведчики устанавливают факт возможной передачи информации о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на прокуратуру, в работе на россиян подозревается 71-летний житель Львова.

Напомним, в начале марта россияне нанесли ракетный удар по Яворивскому полигону, тогда погиб 61 человек, 160 были ранены.