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СБУ задержала бывшего КГБшника, который мог корректировать огонь по Яворивскому полигону

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Подозреваемого заключили под стражу

СБУ задержала бывшего КГБшника, который мог корректировать огонь по Яворивскому полигону

Фото - Львівська обласна прокуратура

Новина українською

Контрразведка СБУ разоблачила участника агентурной сети рф, корректировавшего огонь по Яворивскому полигону.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник КГБ передавал вражеской стороне информацию о местонахождении ВСУ и их вооружении. Впоследствии собранные данные (точные локации с отметками на карте) он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграмм-канале.

В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнительно контрразведчики устанавливают факт возможной передачи информации о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на прокуратуру, в работе на россиян подозревается 71-летний житель Львова.

Напомним, в начале марта россияне нанесли ракетный удар по Яворивскому полигону, тогда погиб 61 человек, 160 были ранены.

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В статье: СБУ война с Россией
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