СБУ задержала бывшего КГБшника, который мог корректировать огонь по Яворивскому полигону
Подозреваемого заключили под стражу
Фото - Львівська обласна прокуратура
Контрразведка СБУ разоблачила участника агентурной сети рф, корректировавшего огонь по Яворивскому полигону.
Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник КГБ передавал вражеской стороне информацию о местонахождении ВСУ и их вооружении. Впоследствии собранные данные (точные локации с отметками на карте) он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграмм-канале.
В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Дополнительно контрразведчики устанавливают факт возможной передачи информации о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.
Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на прокуратуру, в работе на россиян подозревается 71-летний житель Львова.
Напомним, в начале марта россияне нанесли ракетный удар по Яворивскому полигону, тогда погиб 61 человек, 160 были ранены.
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