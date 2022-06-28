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Страшный удар по мирной жизни. ВИДЕО из Кременчуга, снятое в 500 метрах от эпицентра взрыва

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Россияне сеют разруху и смерть

Страшный удар по мирной жизни. ВИДЕО из Кременчуга, снятое в 500 метрах от эпицентра взрыва

Новина українською

В понедельник, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу – одна из ракет попала в торговый центр и уничтожила его полностью. По состоянию на утро вторника было известно о 18 погибших и десятках раненых людей.

Впоследствии в сети появилось видео удара, снятое в парке, расположенном в 500 метрах от торгового центра.

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В статье: война с Россией
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