Страшный удар по мирной жизни. ВИДЕО из Кременчуга, снятое в 500 метрах от эпицентра взрыва
Россияне сеют разруху и смерть
В понедельник, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу – одна из ракет попала в торговый центр и уничтожила его полностью. По состоянию на утро вторника было известно о 18 погибших и десятках раненых людей.
Впоследствии в сети появилось видео удара, снятое в парке, расположенном в 500 метрах от торгового центра.
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