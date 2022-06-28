Минобороны: Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной
Лукашенко продолжает свои маневры на границе
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Белоруссия сосредоточила около Украины около шести батальонов своей армии и усиливает пограничный участок. Также пытается вести воздушную разведку.
Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает РБК-Украина.
"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.
Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.
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