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Украина заказала десятки новых байракторов - министр обороны Резников

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Почти все мощности компании по производству беспилотников сосредоточены на обеспечении заказов ВСУ

Украина заказала десятки новых байракторов - министр обороны Резников

фото из свободных источников

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах Украины по приобретению новых турецких беспилотников Байрактар.

По словам главы оборонного ведомства, только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение ВСУ до полусотни беспилотников. Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, их поставки ожидаются в июле.

«Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников», - сообщил Резников на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе волонтеров по сбору средств на байрактары: «Я не устану повторять – мы едины, сильные, смелые и мотивированные. Ни одна армия не одолеет народ, который так един».

Как известно, компания Baykar Makin, вдохновившись волонтерством украинцев, передаст три беспилотника для Украины бесплатно, поэтому собранные средства могут быть использованы на другие нужды ВСУ.

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В статье: война с Россией
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