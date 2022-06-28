СБУ предотвратили кибератаку на каналы, участвующие в национальном телемарафоне - СБУ
В канун Дня конституции враг хотел использовать данные ресурсы
СБУ
СБУ не дала российским спецслужбам взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов.
"В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:
- к видеопотоку прямой трансляции;
- к новостной ленте прямого эфира;
- к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.
"Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для воздействия на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве", - резюмируют в СБУ.
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