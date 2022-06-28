СБУ предотвратили кибератаку на каналы, участвующие в национальном телемарафоне - СБУ

СБУ не дала российским спецслужбам взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов.

"В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

к видеопотоку прямой трансляции;

к новостной ленте прямого эфира;

к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.

"Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для воздействия на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве", - резюмируют в СБУ.