  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ предотвратили кибератаку на каналы, участвующие в национальном телемарафоне - СБУ
В тренде

СБУ предотвратили кибератаку на каналы, участвующие в национальном телемарафоне - СБУ

Общие новости
(1 голосов)

В канун Дня конституции враг хотел использовать данные ресурсы

СБУ предотвратили кибератаку на каналы, участвующие в национальном телемарафоне - СБУ

СБУ

Новина українською

СБУ не дала российским спецслужбам взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов.

"В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Турции заявляют о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

  • к видеопотоку прямой трансляции;
  • к новостной ленте прямого эфира;
  • к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.

"Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для воздействия на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве", - резюмируют в СБУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде