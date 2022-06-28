20 погибших и 59 раненых: количество жертв после ракетной атаки ТЦ в Кременчуге постоянно растет

В результате ракетных обстрелов ТРЦ в Кременчуге погибли более 20 человек, есть заявления о более 40 пропавших без вести.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно о более чем 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - отметил он.