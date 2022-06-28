20 погибших и 59 раненых: количество жертв после ракетной атаки ТЦ в Кременчуге постоянно растет
Обновленные данные по жертвам террористической атаки россиян
t.me/DMYTROLUNIN
В результате ракетных обстрелов ТРЦ в Кременчуге погибли более 20 человек, есть заявления о более 40 пропавших без вести.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно о более чем 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - отметил он.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В это время в нем и рядом с ним находилось около тысячи человек.
Популярное сейчас
- ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином
- Удар по ТЦ в Кременчуге: число жертв растет, лидеры G7 осуждают путина
- Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану