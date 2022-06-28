Склады боеприпасов и нефтехранилища. The Times пишет об успешных операциях ССО ВСУ на территории РФ
Оккупанты не могут поверить, что украинский спецназ может быть на российской территории
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Украинские подразделения Сил специальных операций (ССО ВСУ) выполнили ряд успешных диверсионных операций в РФ. Они касались уничтожения складов боеприпасов и хранилищ нефти.
Об этом пишет британское издание The Times.
Издание получило информацию от неназванного офицера разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавец". Издание предположило, что действия украинского спецназа связаны со взрывами на российских складах оружия и нефтебазах.
"Украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей. Таким образом на территории России доставляют бойцов спецназа. К подобным операциям привлекают военнослужащих 10-го отряда специального назначения под названием "Шаман". У них есть навыки для того, чтобы осуществлять диверсионно-разведывательные операции в тылу противника.
По словам спецназовца с позывным "Красавец", россияне "так и не способны понять", как происходят диверсии. Он отметил, что оккупанты не могут поверить, что украинский спецназ может быть на российской территории".
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