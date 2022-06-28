"То, что вы делаете, не эффективно". СМИ опубликовали последний разговор Макрона и путина перед войной

Французский телеканал France 2 30 июня планирует выпустить документальный фильм, посвященный телефонным разговорам президента Франции Эммануэля Макрона с главарем российских террористов владимиром путиным. Издание Le Temps опубликовало один из последних разговоров между сторонами перед атакой россиян украинской территории утром 24 февраля.

Эммануэль Макрон: Со времени нашего последнего разговора напряженность продолжала расти, и вы знаете мою приверженность и мою решимость продолжать диалог. Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо, как это делаю я, каковы ваши намерения. А затем, после этого, я бы хотел попытаться посмотреть, есть ли еще полезные действия, которые можно было бы предпринять, и высказать вам некоторые предложения.

Владимир путин: Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит. Вы с канцлером Шольцем сказали мне, что Зеленский готов сделать ход, что он подготовил законопроект по имплементации Минских соглашений. […] По сути, наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает. Он лжет вам. […] Я не знаю, слышали ли вы вчера его заявление, в котором он сказал, что Украина должна иметь доступ к атомному оружию.

[Дипломатический советник Эммануэль Бонн: "Нет, ничего".]

Я также слышал ваши комментарии во время пресс-конференции в Киеве 8 февраля. Вы сказали, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, цитирую, "чтобы они были применимы".

[Советники Макрона: "Нет, он этого не говорил" и "Я скажу ему, чтобы он не вступал с ним в обстоятельный разговор"]

Эммануэль Макрон: Владимир, во-первых, я никогда не говорил, что Минские соглашения надо пересматривать. Я никогда этого не говорил, ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Париже. Я сказал, что их нужно применять, что их нужно уважать, и у меня не такое прочтение их, как у вас о последних днях.

Владимир путин: Послушайте, Эммануэль, я не понимаю вашей проблемы с сепаратистами. Они по крайней мере сделали все необходимое, по нашему настоянию, чтобы начать конструктивный диалог с украинскими властями.

Эммануэль Макрон: По поводу того, что вы сказали, владимир, несколько замечаний: во-первых, Минские соглашения – это диалог с вами, вы абсолютно правы. В этом контексте не ожидается, что основой обсуждения станет текст, представленный сепаратистами. Так вот, когда ваш переговорщик пытается заставить украинцев вести дискуссию на основе дорожных карт сепаратистов, он не соблюдает Минские соглашения. Это не сепаратисты будут вносить предложения по украинским законам!

Владимир путин: Конечно, у нас совершенно разное видение ситуации. Во время нашего последнего разговора я вам напомнил и даже зачитал статьи 9, 11 и 12 Минских соглашений.

Эммануэль Макрон: У меня они перед глазами! Ясно написано, что правительство Украины – пункт 9 и т.д. – предлагает, в консультации и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в рамках трехсторонней контактной группы. Именно это мы и предлагаем сделать. Так что я не знаю, где ваш адвокат изучал право [консультант улыбается]. Я просто смотрю на тексты и стараюсь их применять! И я не знаю, какой юрист сможет вам сказать, что в суверенной стране тексты законов предлагают сепаратистские группировки, а не демократически избранные власти.

Владимир путин: [Твердый и раздраженный тон] Это не демократически избранное правительство. Они пришли к власти в результате переворота, людей сожгли заживо, это была кровавая баня, и Зеленский — один из виновных.

Послушайте меня внимательно: принцип диалога заключается в учете интересов другой стороны. Предложения есть, сепаратисты, как вы их называете, передали их украинцам, но ответа не получили. Где диалог?

Эммануэль Макрон: А потому, как я вам только что сказал, нам наплевать на предложения сепаратистов. Мы просим их реагировать на тексты украинцев, и все должно быть сделано именно так, потому что это закон! То, что вы только что сказали, где-то ставит под сомнение вашу волю к соблюдению Минских соглашений, если вы считаете, что имеете дело с нелегитимной и террористической властью.

Владимир путин: [Все еще очень раздраженно] Послушайте меня внимательно. Вы меня слышите? Я вам еще раз говорю, сепаратисты, как вы их называете, отреагировали на предложения украинской власти. Они ответили, но эти же власти не ответили.

Эммануэль Макрон: Итак, ок: на основании их ответа на тексты украинцев я предлагаю вам, чтобы мы потребовали от всех сторон встречи в рамках контактной группы, чтобы продолжить движение вперед. Завтра мы можем потребовать, чтобы эта работа была выполнена, и потребовать, чтобы все заинтересованные стороны не придерживались политики пустого стула. Однако последние два дня сепаратисты никак не хотели поддаваться на эту дискуссию. Я немедленно потребую этого от Зеленского. Мы согласны с этим? Если мы договоримся, я звоню ему и требую встречи завтра.

Владимир путин: Итак, чтобы быть в согласии, как только мы повесим трубку, я изучу эти предложения. Но с самого начала нужно было давить на украинцев, но никто не хотел этого делать.

Эммануэль Макрон: Но я делаю все возможное, чтобы подтолкнуть их, вы это хорошо знаете.

Владимир путин: Я знаю, но, к сожалению, это неэффективно.

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Эммануэль Макрон: Мне нужно, чтобы вы мне немного помогли [хитро]. Ситуация на линии соприкосновения очень напряженная. Я действительно вчера звонил Зеленскому, чтобы успокоиться. Я ему еще раз скажу: успокойте всех, успокойте в соцсетях, успокойте ВСУ. Но я также вижу, что вы действительно можете призвать к спокойствию свои заранее расставленные вооруженные силы. Вчера было много обстрелов. Если мы хотим дать шанс диалогу, мы должны успокоить ситуацию в регионе. Как вы видите эволюцию военных учений?

Владимир путин: Учения идут по плану.

Эммануэль Макрон: Так они заканчиваются сегодня вечером, верно?

Владимир путин: Да, наверное, сегодня вечером, и мы обязательно оставим военное присутствие на границе, пока ситуация на Донбассе не успокоится. Обсуждение будет проведено в консультации с министерствами обороны и иностранных дел.

Эммануэль Макрон: Хорошо. Владимир, говорю вам очень искренне, для меня вернуть дискуссию в правильное русло и избежать напряженности – абсолютное условие. И для меня важно – и я действительно прошу вас об этом – чтобы мы контролировали ситуацию. Это первая опора. И я очень на вас рассчитываю. Не поддавайтесь на провокации любого рода в ближайшие часы и дни.

Я хотел сделать вам два очень конкретных предложения. Во-первых, организовать в ближайшие дни встречу в Женеве между вами и президентом Байденом. Я говорил с ним в пятницу вечером, я спросил его, могу ли я сделать вам это предложение. Он сказал мне передать вам, что он готов к этому. Президент Байден также обдумал пути надежной деэскалации ситуации, учета ваших требований и очень четкого решения вопроса НАТО и Украины. Назовите мне дату, которая вам подходит.

Владимир путин: Большое спасибо Эмануэль. Это всегда большое удовольствие и большая честь поговорить с вашими европейскими коллегами, а также с Соединенными Штатами. И мне всегда очень приятно разговаривать с вами, потому что у нас доверительные отношения. Так что, Эммануэль, я предлагаю вам кое-что изменить. Прежде всего, вы должны заранее подготовить эту встречу. Только после этого мы сможем говорить, потому что если мы придем вот так, чтобы говорить обо всем и ни о чем, нас все равно будут осуждать.

Эммануэль Макрон: Но можем ли мы сказать себе сегодня, в конце этих дискуссий, что мы согласны на встречу? Я хотел бы получить от вас четкий ответ по этому поводу. Я понимаю ваше нежелание идти на встречу, но готовы ли вы пойти дальше и сказать сегодня: "Я бы хотел встречу вдвоём с американцами, потом включая европейцев" или нет? [Консультант: "Здесь"]

Владимир путин: Это предложение заслуживает того, чтобы его принять во внимание, и если вы хотите, чтобы мы были хорошо согласованы в том, как его сформулировать, я предлагаю вам попросить наших консультантов позвонить друг другу, чтобы договориться […], но знайте, что в принципе я согласен .

Эммануэль Макрон: Очень хорошо, вы подтверждаете мне, что вы в принципе согласны. Я предлагаю нашим командам [...] попытаться завершить совместный текст, что-то вроде пресс-релиза в конце этой телеконференции.

Владимир путин: Честно говоря, я хотел пойти поиграть в хоккей, потому что здесь я разговариваю с вами из спортзала перед тем, как приступить к физическим упражнениям. Сначала я позвоню своим консультантам.

Эммануэль Макрон: В любом случае, спасибо, владимир. Мы остаемся на связи в режиме реального времени. Как только будет что-то, звоните мне.

Владимир путин: Je vous remercie Monsieur le président.

Над текстом работал Александр Рыженко