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Медведев: Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны россии

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Медведев: Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны россии

фото из свободных источников

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

Об этом Медведев рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".

"Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев.

Напомним, что ранее Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

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В статье: война с Россией Дмитрий Медведев
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