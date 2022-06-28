Медведев: Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны россии
Дима Айфончик снова угрожает миру третьей мировой войной
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.
Об этом Медведев рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".
"Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев.
Напомним, что ранее Медведев
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