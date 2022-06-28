Кадырову на россии вручили орден "За заслуги перед стоматологией"

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.

О получении ордена Кадыров с гордостью сообщил в соцсетях. Его вручение было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова – главного врача поликлиники Юнуса Умарова.

Интересно, что у Кадырова уже есть куча различных наград. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.

У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал непременно заняться после окончания своего правления республикой.