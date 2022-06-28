Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, мэр просит не покидать укрытия
В соцсетях пишут также о работе ПВО
Удар було завдано з акваторії Чорного моря
Российские войска нанесли удар по городу Днепр. Информацию о "прилетах" подтвердил городской глава Борис Филатов в Facebook.
Как пишут днепряне в соцсетях, в Днепропетровской области отработало ПВО, затем прозвучали два мощных взрыва.
Филатов призвал жителей не покидать укрытия и не публиковать фото или видео с мест взрывов.
Подробной информации об ударах Филатов пока не рассказал.
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