Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, мэр просит не покидать укрытия

Российские войска нанесли удар по городу Днепр. Информацию о "прилетах" подтвердил городской глава Борис Филатов в Facebook.

Как пишут днепряне в соцсетях, в Днепропетровской области отработало ПВО, затем прозвучали два мощных взрыва.

Филатов призвал жителей не покидать укрытия и не публиковать фото или видео с мест взрывов.

Подробной информации об ударах Филатов пока не рассказал.