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Украина и Россия провели очередной обмен пленными по формуле 17 на 15

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Из плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Украина и Россия провели очередной обмен пленными по формуле 17 на 15

pravda.com.ua

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Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен пленными по формуле 17 на 15, сообщает пресс-служба ГУР.

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"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", - говорится в сообщении.

Присутствовавшая на обмене корреспондентка УП сообщила, что среди тех, кого обменяли - морпехи, пехотинцы и десантники. Кое-кто попал в плен еще два месяца назад.

Обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей.

Не менее пяти из тех, кого обменяли, ранены, нуждаются в немедленном лечении. Их вывозили в Россию, затем в оккупированный Крым, держали в больницах. Говорят, условия были приемлемые. Однако не было связи с родными.

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В статье: война с Россией
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