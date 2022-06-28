Украина и Россия провели очередной обмен пленными по формуле 17 на 15
Из плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского
pravda.com.ua
Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен пленными по формуле 17 на 15, сообщает пресс-служба ГУР.
"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", - говорится в сообщении.
Присутствовавшая на обмене корреспондентка УП сообщила, что среди тех, кого обменяли - морпехи, пехотинцы и десантники. Кое-кто попал в плен еще два месяца назад.
Обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей.
Не менее пяти из тех, кого обменяли, ранены, нуждаются в немедленном лечении. Их вывозили в Россию, затем в оккупированный Крым, держали в больницах. Говорят, условия были приемлемые. Однако не было связи с родными.
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