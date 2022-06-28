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"Снова Z-ультиматумы?" - Подоляк ответил Пескову на высказывания "окончания войны за 1 день"

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(1 голосов)

Подоляк ответил Пескову

"Снова Z-ультиматумы?" - Подоляк ответил Пескову на высказывания "окончания войны за 1 день"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ультиматумы спикера Кремля Дмитрия Пескова касательно окончания войны за одни сутки через капитуляцию Украины.

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу".

Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать запускатьь ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним, что в Кремле выдвинули ультиматум, что войну можно завершить до конца дня, если украинские военные сложат оружие, а правительство капитулирует и выполнит требования России.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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ytcnjh (vtk)
28.06.2022 в 19:57
Песков как и его сумашедший монстр сами дебилы и думают что и все остальные такие как и они ?
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