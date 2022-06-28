"Снова Z-ультиматумы?" - Подоляк ответил Пескову на высказывания "окончания войны за 1 день"
Подоляк ответил Пескову
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ультиматумы спикера Кремля Дмитрия Пескова касательно окончания войны за одни сутки через капитуляцию Украины.
"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу".
Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать запускатьь ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - написал Подоляк в Twitter.
Напомним, что
Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її «за наказом». Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від «ядерної пропаганди».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022
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