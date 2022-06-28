В энергокомитете ВР обещают, что в июле на АЗС исчезнут ограничения продажи горючего "в одни руки"

Благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит.

Об этом заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, в июне с европейского на украинский рынок зашли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, из которых 400 тысяч тонн – дизеля и 200 тысяч – бензина и сжиженного газа. Он отмечает, что ситуация на АЗС стабилизируется. Хотя в центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе очереди на заправках отсутствуют.

В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – заявил Герус.

Он добавил, что план России по созданию в Украине масштабного кризиса не реализовался и уже не будет реализовано: "У нас наработан план поставок и логистика из разных европейских стран".