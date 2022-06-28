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США расширили санкции против России. Добавили также и запрет на импорт золота

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США продолжают давить экономически

США расширили санкции против России. Добавили также и запрет на импорт золота

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список 70 организаций, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленной базы России, включая корпорацию "Ростех", а также 29 физических лиц.

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Кроме того, Государственный департамент США вводит санкции еще в отношении 45 юридических и 29 физических лиц. Ожидается, что новые ограничения нанесут удар по способности России разрабатывать и использовать оружие и технологии в войне против Украины.

Также сообщается, что в перечне Госдепа также есть российские воинские части, причастные к военным преступлениям в России. Визовые ограничения вводятся в отношении более 500 российских военных.

Одновременно с сегодняшними санкциями вводится запрет на импорт российского золота. Решение вступает в силу немедленно, но не касается того российского золота, которое по состоянию на сегодня находится за пределами России.

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В статье: война с Россией
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