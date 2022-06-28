Российские террористы нанесли ракетный удар по СТО в Днепре

Российские войска нанесли удар по городу Днепр. Информацию о "прилетах" подтвердил городской глава Борис Филатов в Facebook.

Как сообщил Филатов, ракета попала в одну из СТО города.

"Только что руZZкие мр@зи влупили ракетой по СТО.

Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я.

Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.

Спасатели тушат пожар.

Мы вас ненавидим. Знайте это. Ублюдки, стреляющие "высокоточным оружием" по мирным людям", - написал Филатов.