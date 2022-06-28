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Российские террористы нанесли ракетный удар по СТО в Днепре

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Информацию подтвердил мэр города

Российские террористы нанесли ракетный удар по СТО в Днепре

Новина українською

Российские войска нанесли удар по городу Днепр. Информацию о "прилетах" подтвердил городской глава Борис Филатов в Facebook.

Как сообщил Филатов, ракета попала в одну из СТО города.

"Только что руZZкие мр@зи влупили ракетой по СТО.

Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я.

Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.

Спасатели тушат пожар.

Мы вас ненавидим. Знайте это. Ублюдки, стреляющие "высокоточным оружием" по мирным людям", - написал Филатов.

О жертвах этой террористической атаки пока что нет инофрмации.

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В статье: война с Россией
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