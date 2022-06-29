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Президент Индонезии исключил личное присутствие путина на саммите G20

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(1 голосов)

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги

Президент Индонезии исключил личное присутствие путина на саммите G20

Getty Images

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Личное присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии исключено, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции после саммита лидеров G7 во вторник, 28 июня.

По словам Драги, президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина:

"Что касается присутствия Путина… президент Видодо это исключает. Он был категоричен — [Путин] не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим".

Напомним, что накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что тот принял приглашение на саммит G20 в Индонезии в ноябре. При этом Ушаков утверждал, что "пока приглашают в очном формате", но в Кремле еще не знают, каким будет формат участия главы российского режима.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НВ

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 01:01
Це ж скільки повинен вивезти з собою гівна з Балі охоронець хй@ла, якщо грязножопий фюрер прилетить...
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 00:58
Це ж скільки портфелів гівна повинен вивезти з Балі охоронець ху@ла, якщо той прилетить...
Ответить
0
0

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