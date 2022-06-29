Президент Индонезии исключил личное присутствие путина на саммите G20
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги
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Личное присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии исключено, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции после саммита лидеров G7 во вторник, 28 июня.
По словам Драги, президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина:
"Что касается присутствия Путина… президент Видодо это исключает. Он был категоричен — [Путин] не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим".
Напомним, что накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что тот
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