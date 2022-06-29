Президент Индонезии исключил личное присутствие путина на саммите G20

Личное присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии исключено, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции после саммита лидеров G7 во вторник, 28 июня.

По словам Драги, президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина:

"Что касается присутствия Путина… президент Видодо это исключает. Он был категоричен — [Путин] не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим".