В порту Бердянска прогремели взрывы, поднялся большой столб дыма
Что происходит, пока что непонятно
фото из свободных источников
Вечером 28 июня 2022 года в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.
"Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - пишет паблик "Бердянск Сейчас".
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